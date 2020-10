Hatim Ammor et Saâd Lamjarred réconciliés

Hatim Ammor et Saâd Lamjarred.

© Copyright : DR

Hatim Ammor et Saâd Lamjarred ont tourné la page d'un malentendu qui était venu ternir leur amitié. Les deux chanteurs se sont rencontrés hier à Tétouan et ont diffusé leur photo sur les réseaux sociaux pour immortaliser cet instant et rassurer leurs fans.

Saâd Lamjarred et Hatim Ammor se sont réconciliés. Les deux artistes ont officiellement mis fin à leur conflit en se rencontrant hier à Tétouan au nord du Maroc. La véritable raison pour laquelle Hatim Amor a annulé son follow pour Saad Lemjarred sur Instagram Les deux chanteurs étaient en froid depuis le début de l'année. Au mois de janvier dernier, le producteur de Saâd Lamjarred avait en effet diffusé sur les réseaux sociaux un extrait d'une interview radiophonique de Hatim Ammor datant de 2018, et dans laquelle ce dernier s'avérait critique et donnait son avis sur la situation juridique de Saâd Lamjarred accusé de viol. Ses propos avaient hérissé les fans de Saâd Lamjarred qui s'étaient exprimés de façon virulente à l'encontre de Hatim Ammor sur les réseaux sociaux. © Copyright : DR Saâd Lamjarred et Hatim Ammor semblent aujourd'hui avoir tourné la page de ce triste épisode qui était venu ternir leur amitié de longue date.

Par Ghania Djebbar