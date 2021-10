© Copyright : DR

La youtubeuse Soukaina Glamour, condamnée dans l'affaire Hamza mon bb, du nom d'un compte anonyme ayant révélé plusieurs scandales sur des personnalités publiques, est sortie de prison ce jeudi 14 octobre 2021.

Soukaina Janah, alias Glamour, est libre. Cette youtubeuse accusée dans la sulfureuse affaire dite Hamza Mon bb, a quitté ce jeudi 14 octobre la prison de l’Oudaya à Marrakech. A sa sortie, elle a été accueillie par les membres de sa famille.

Pour rappel, Soukaina Glamour avait été condamnée le 11février 2020 à deux ans de prisons et une amende de 10.000 dirhams par la chambre criminelle de Marrakech.

Elle n’était pas seule. Plusieurs personnalités, dont Dounia Batma et sa sœur Ibtissam, avaient également été condamnées. Le journaliste Simo Daher et le propriétaire d’une agence de location de voitures, Mohamed Madimi, étaient aussi impliqués et ont été condamnés.

Les mis en cause sont poursuivis, chacun en ce qui le concerne, pour "participation à l'accès frauduleux au système informatique de données", "participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système", "diffusion d'images et de déclarations d'autrui sans consentement", "diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d'individus et diffamation", ainsi que pour "participation et chantage".