Vidéos. Algérie: les retraites payées au compte-gouttes faute de liquidités

Les 3,2 millions de bénéficiaires de pensions et d'allocations de retraite en Algérie ont de plus en plus de mal à récupérer leur argent dans les bureaux de poste. Le gouvernement parle d'un manque d'effectif, mais le problème serait lié à un problème de trésorerie.

Par Ismail Traoré