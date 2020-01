L'appareil s'est écrasé alors qu'il voulait atterrir dans l'aéroport de Dhana, dans la nuit de vendredi à samedi, faisant la mort d'un pilote stagiaire et d'un instructeur de vol.

Deux personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion d'entrainement, survenu vendredi soir, à proximité de la ville indienne de Sagar dans l'État du Madhya Pradesh (centre).

"L'instructeur de vol et le pilote stagiaire ont tous deux été grièvement blessés dans l'accident avant de succomber à leurs blessures à l'hôpital de Makroniya", ont ajouté les mêmes sources.

"L'accident semble avoir lieu en raison d'un épais brouillard qui enveloppait la région. L'avion a atterri dans un champ agricole à proximité du lieu de la piste d'atterrissage à cause de la faible visibilité", ont souligné les autorités, notant qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'incident.

Au moment de décollage de l'avion monomoteur, les conditions métrologiques étaient bonnes, ont-t-ils dit.

L'Inde a connu plusieurs accidents aériens impliquant de petits avions d'entrainement ces dernières années. En 2018, cinq personnes ont péri dans le crash d'un petit avion sur un chantier de Bombay, capitale économique du pays.