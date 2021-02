Vidéo. En France, plus de 100 jours sans accès aux lieux culturels

La deuxième vague et le couvre-feu national ont eu raison des activités culturelles en France. Le 24 décembre 2020, le gouvernement français annonçait la fermeture des musées, salles d'expositions, théâtre et cinéma. 100 jours plus tard, toujours aucune perspective de réouverture à l'horizon.

Dans les rues de Paris, les affiches des films sont en berne. Les portes d'entrées bloquées, les clôtures des musées cadenassés. Sur les devantures des lieux culturels, une annonce de fortune usée par l’hiver : Fermeture temporaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le milieu de la culture s’est éteint dans la ville lumière. "C’est une mesure qui nous place dans une situation de très très grande difficulté à l’heure actuelle". Pour le vice-président de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly, Christophe Tardieu, cette décision est incompréhensible. France: les musées demandent à rouvrir même partiellement, mais très vite Selon lui, les musées sont loin de constituer des espaces dits ''clusters''. A ce jour, aucune étude scientifique n’a démontré le potentiel de contagiosité des lieux culturels. Une position largement partagée par les directeurs des principales revues d’art françaises. La semaine dernière, ils avaient adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander une réouverture "au plus vite". Si la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et une trentaine de dirigeants de musées, centres d’art et monuments nationaux se sont concertés, lundi dernier, aucune annonce de réouverture n’a encore été faite. Une attente insoutenable. Après une fermeture de 5 mois en 2020, ce début d'année ne semble pas plus clément pour les professionnels de la culture.

Par Zineb Ajaraam