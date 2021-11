Vidéo. Côte d'Ivoire: l’UDPCI souffle ses 20 bougies et pense déjà à la présidentielle de 2025

L’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a fêté ce 27 novembre 2021 à Abidjan son vingtième anniversaire et a saisi cette opportunité pour plaider pour la réhabilitation de l'ex-président ivoirien et fondateur du parti, feu le général Robert Guéï.