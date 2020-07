© Copyright : DR

Depuis plusieurs mois, Bill Gates fait l’objet de nombreuses théories du complot, qui l’accusent notamment d’être à l’origine de la pandémie du Covid-19. Voici qu’en pense le milliardaire, qui est enfin sorti de sa réserve.

Dans une interview télévisée accordée à CNN, le milliardaire Bill Gates a tenu à rétablir la vérité quant à sa présumée implication dans la propagation du Covid-19. Mais pas seulement.

En effet, ces théories du complot, qui ont pris avec le temps une ampleur démesurée, font l’objet de faux articles de presse, de photomontages, de vidéos, le tout traduit en plusieurs langues et diffusé sur tous les réseaux sociaux. Une vidéo en particulier, visionnée des millions de fois sur YouTube, accuse ainsi le milliardaire de vouloir éliminer 15% de la population et de se servir de la vaccination pour accomplir ce méfait.

Bill Gates est également accusé par ces rumeurs de vouloir exploiter la crise pour contrôler les gens et d’être à la tête d’un complot d’empoisonnement de masse en Afrique. Certains prétendent aussi qu’il aurait été interpellé par le FBI pour terrorisme biologique. Autant de rumeurs que les équipes de fact-cheking des agences de presse s’emploient à débusquer chaque jour.

"C’est une mauvaise combinaison de pandémie, de réseaux sociaux et de gens qui cherchent des explications simplistes", a-t-il ainsi résumé, balayant d’un revers de main les graves accusations qui ont été portées contre lui.



"Notre fondation a donné plus d’argent que tout autre groupe pour acheter des vaccins afin de sauver des vies", a tenu à rappeler Bill Gates, qui a alloué 250 millions de dollars à la lutte contre la pandémie de Covid-19, et dont la fondation qu'il préside, aux côtés de son épouse Melinda, a investi des milliards de dollars depuis 20 ans dans le développement des systèmes de santé des pays les plus pauvres.



Celui-ci espère ainsi que ces théories du complot n’inciteront pas les gens à refuser de se faire vacciner au moment venu.

Bill Gates dire croire "profondément au fait que la vérité sera reconnue et ces théories du complot déjouées".