Vidéo. À la découverte du "tchouhou", le traditionnel fromage séché nigérien

Chaque jour, Rakia Zazi traite entre 100 et 120 litres de lait, de vache, de chèvre ou de brebis, qu'elle transforme en fromage séché, un produit pour lequel la demande est de plus en plus forte. Dans sa petite unité de transformation, elle est à l'œuvre dès les premières heures de la matinée.