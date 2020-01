Saïd Bouteflika, qui purge 15 ans de prison ferme, craint d’être empoisonné, panique au sommet de l’État algérien

Des sources algériennes bien informées évoquent «une inquiétude au plus haut sommet de l’État» quant à la détérioration de la santé mentale et physique du frère du président déchu, Saïd Bouteflika, qui refuse de manger et de prendre des traitements de peur d’être empoisonné. Décryptage.