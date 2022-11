Profession: usurpateur de fonction dans l’administration publique sénégalaise

VidéoUn faux député, une fausse juge, de faux médecins, policiers, gendarmes, douaniers et enseignants... Les cas d’usurpation de fonction se comptent par dizaines au Sénégal. Si pour les faux policiers, les Sénégalais sont habitués, on ne peut pas en dire autant des faux juges, médecins et enseignants qui poussent leur audace un peu trop loin.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé