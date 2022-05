Por determina��o do PR @jairbolsonaro, eu e os ministros @mqueiroga2, @rvieirabento embarcamos para PE levando o apoio do governo federal aos munic�pios atingidos pelas chuvas. L� encontraremos o ministro do Turismo, Carlos Brito, tamb�m mobilizado nesta for�a-tarefa. Segue ? pic.twitter.com/sb7U6Dwxwf