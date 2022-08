© Copyright : DR

Pedro Sánchez gagne des soutiens pour devenir le prochain président de l'Internationale socialiste (IS), qui sera élu lors du congrès qui se tiendra à Madrid du 24 au 27 novembre, rapporte ce mardi 2 août 2022 le quotidien espagnol El Pais.

Le président du gouvernement et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) «évalue» cette option, selon des sources de la Présidence du gouvernement et de la direction socialiste, et dispose déjà d'un «soutien suffisant» parmi les différentes délégations de cette organisation pour être sûr de présenter sa candidature lorsque le délai sera officiellement ouvert en septembre ou octobre, ajoute le quotidien.

«Sánchez et le PSOE veulent être respectueux des formes et des procédures, mais des sources au sein du parti et de l'Internationale socialiste elle-même prédisent qu'il sera le nouveau leader et qu'il envisage déjà de relancer l'IS. Jamais auparavant un Espagnol n'avait dirigé l'Internationale socialiste», selon El Pais.

Le PSOE travaille depuis des mois pour faire de Pedro Sánchez le candidat qui remplacera le Grec Giorgos Andreas Papandreou à la présidence de l'IS.

Giorgos Andreas Papandreou est à la tête de l'Internationale depuis 2006 et tout porte à croire qu'il se retirera de ce poste lors de ce congrès.

«Le président Sánchez envisage cette option, mais nous devons être prudents et respectueux des procédures», ont officiellement confirmé la Présidence du gouvernement et le PSOE.

Les chances de Pedro Sánchez d'assumer cette responsabilité, compatible avec celle de présider le gouvernement espagnol et d'être secrétaire général du PSOE, sont fortes, s'il officialise finalement sa candidature, fait valoir El Pais.