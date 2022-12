Mauritanie: vibrants hommages à l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Kane Hamidou Baba

© Copyright : le360 Afrique/Seck

VidéoCela fait exactement un an que disparaissait Kane Hamidou Baba, défunt leader de la Coalition Vivre Ensemble (CVE). A cette occasion, sa famille, ses amis, compagnons et diverses personnalités de la société civile et de la classe politique mauritaniennes ont rendu un vibrant hommage à un homme de consensus et grand militant de l’unité nationale.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck