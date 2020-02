Mauritanie. Six mois qu'El Ghazouani est président: un bilan mitigé, selon le chef de l'opposition

Mohamed Mahmoud ould Sidi, chef de file de l'opposition démocratique mauritanienne, vient de dresser un bilan mitigé des six premiers mois de Mohamed ould Cheikh El Ghazouani à la tête du pays. Il pointe les avancées accomplies, et les chantiers sur lesquels on attend davantage l'actuel président.