Mauritanie: pas de baisse de prix des produits de première nécessité, malgré les annonces des autorités

Le consommateur mauritanien fait face à une montée vertigineuse des prix touchant toutes les denrées de base: riz, sucre, huile, lait en poudre… Les populations dénoncent «la cupidité» des importateurs et grossistes et le non respect des prix annoncés par les autorités.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck