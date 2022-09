Mauritanie: l'ex-président Aziz, inculpé pour corruption, recouvre la liberté

L'ancien président mauritanien Mohamed ould Abdel Aziz.

L'ancien président mauritanien tombé en disgrâce Mohamed Ould Abdel Aziz a recouvré sa liberté dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d'un an de détention préventive et de contrôle judiciaire, en attendant son procès pour corruption présumée, a constaté un correspondant de l'AFP.