Mauritanie: fabrication et distribution de kits d’hygiène pour lutter contre la déperdition scolaire des jeunes filles

En Mauritanie, le taux de déperdition scolaire entre le primaire et le secondaire est estimé à 45%. Chez les filles, ce phénomène est dû en partie aux menstruations. L'ONG Initiative Développement et l'Unicef veulent y remédier par la fabrication et la distribution de kits d'hygiène.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck