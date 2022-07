Mauritanie: dans l'antre d'un éleveur de moutons ladoum qui peuvent valoir plusieurs milliers de dollars

Alassane Gaye, mécanicien et vendeur de pièces détachées, s’est lancé dans l’élevage des moutons de case, avec comme spécialité le ladoum, la race la plus prisée durant la fête de l'Aïd al-Adha par les plus nantis. Les prix de ces moutons valent leur pesant d'or et ce, dès leur naissance.

Par Moussa Diop