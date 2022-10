Mali: à la rencontre de Pathé Ongoïba, un jeune magicien qui fait son chemin à Bamako

VidéoBien que diplômé en informatique et gestion d'entreprise, la passion de Pathé Ongoïba reste la magie. Un don naturel que le jeune trentenaire à transformer en un art qui impressionne un public de plus en plus nombreux.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté