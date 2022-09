Envolée du dollar: de nombreuses monnaies africaines se déprécient fortement vis-à-vis du billet vert

© Copyright : DR

L’appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro a eu des impacts sur de nombreuses monnaies africaines. Le franc CFA, le dirham marocain et le dinar tunisien, figurant parmi les monnaies les plus stables du continent, en sont impactés et ce, pour diverses raisons.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Moussa Diop