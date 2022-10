Choiseul 100 Africa 2022: qui sont les leaders économiques de demain et quels sont les pays les plus représentés?

L’Institut Choiseul vient de publier son classement annuel des 100 jeunes africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique. Un Libyen, une Mauritanienne et une Sénégalaise trônent au sommet du classement. Découvrez les pays les plus représentés.

Par Moussa Diop