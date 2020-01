© Copyright : DR

Des éléments de la garde personnelle du président Erdogan ont suscité une vague d’indignation chez les Algériens, en tenant à sécuriser eux-mêmes avec leurs chiens policiers, hier, dimanche, la salle qui devait abriter une conférence conjointe du président Tebboune et de son homologue turc.

Les Algériens se sentent «humiliés» et le font savoir. Et pour cause, ce geste «irrespectueux» de la part des gardes du corps du président turc, qui ont tenu à sécuriser eux-mêmes, avec leurs chiens policiers, la salle où le président A. Tebboune et son hôte turc, Recep Tayyip Erdogan, devaient donner une conférence de presse conjointe.

Un garde du corps d'Erdogan sécurisant avec son chien policier, la salle où devait se tenir, hier dimanche à Alger, la conférence conjointe du président algérien A. Tebboune et son hôte turc, Recep Tayyip Erdogan.

L’attitude des gardes du corps d’Erdogan excipe d’un «manque de confiance» flagrant dans la capacité des services algériens à sécuriser eux-mêmes le lieu où les deux Chefs d'État devaient rencontrer la presse, fustigent à l’envi les Algériens.

«Les gardes du corps d’Erdogan se sont comportés comme s’ils étaient en territoire turc», s'indigne en effet cet activiste algérien, qui dénonce «une violation du protocole et de la souveraineté nationale algérienne».

A. Tebboune qui aime tant à flatter le "Nif" algérien, n'a vu que du feu et n'aura évidemment aucune réponse à faire valoir auprès de son peuple!

Pauvre peuple algérien!