Carburants: l’Afrique centrale cherche aussi son indépendance en construisant des raffineries

L’Afrique centrale, composée de pays pétroliers, cherche à sortir de sa très forte dépendance des produits pétroliers raffinés importés. Après l’Angola, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo ont décidé d’unir leurs forces pour mettre en place une raffinerie et des installations de stockage communes. Et ce n’est que le début.

Par Moussa Diop