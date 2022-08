Cameroun: les journalistes s’engagent auprès des personnes défavorisées

Après leur forte contribution à la réussite de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et de supplémentation en vitamine A chez les enfants, les journalistes camerounais, soutenus par leur tutelle et d'autres organismes non étatiques, ont décidé de multiplier de telles actions.