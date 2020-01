© Copyright : DR

Une fusillade a eu lieu ce vendredi 24 janvier à Rot Am See en Allemagne où six personnes ont trouvé la mort selon les médias allemands.

Un attentat a eu lieu ce vendredi 24 janvier à Rot am See, une commune de Bade-Wutemberg. Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une fusillade selon plusieurs médias allemands.

Une opération de police est en cours dans la commune de Rot Am See, non loin de Stuttgart, où un individu a ouvert le feu tuant au moins six personnes et en blessant plusieurs autres.