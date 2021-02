Algérie: quatre défis -difficilement surmontables- que devra relever le prochain gouvernement algérien

Le président algéren Abdelmadjid Tebboune.

© Copyright : DR

Tebboune veut remanier son équipe gouvernementale, au plus tard ce dimanche, à la veille du second anniversaire du Hirak. Une certitude: la nouvelle équipe exécutive fera face à des défis beaucoup plus importants que celle-ci, tant la crise s’est aggravée depuis le départ de Bouteflika.

Par Karim Zeidane