Afrique: une dette colossale de moins en moins soutenable pour de nombreux pays

Les pays africains sont de plus en plus endettés, nombre d’entre eux affichant des taux d'endettement frôlant ou dépassant les 100%. Et dans le contexte actuel de l’envolée du dollar, les services des dettes explosent et rendent l'endettement de nombreux pays difficilement soutenable.

Par Moussa Diop