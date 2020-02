Afrique du Sud. 30 ans après la libération de Mandela, le difficile retour des chassés du District 6

© Copyright : DR

Au nom de sa politique de développement séparé, le gouvernement de l'apartheid a classé en 1966 le quartier en zone "blanche", déplacé de force l'essentiel de ses habitants, métis et noirs, et rasé leurs logements. 30 ans après la libération de Mandela, le retour n'est toujours pas possible.