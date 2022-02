Afrique centrale: la CEMAC sensibilise pour une libre circulation effective des biens et des personnes

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale veut accélérer la libre circulation des biens au niveau de la région. En marge du Salon international de l'entreprise, les PME de la zone ont été sensibilisées sur le mécanisme d’identification et d’élimination des barrières non tarifaires.