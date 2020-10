A l'approche de la finale de la 3e édition de l'Inwi Gaming Fest, qui se déroulera du 24 au 25 octobre 2020 et verra les meilleures équipes africaines s’affronter pour le titre de l’ESWC Africa-League Of Legends, Le360 a rencontré l'équipe "Fox Gaming" championne du Maroc de League of Legends.