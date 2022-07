© Copyright : DR

Samaoui: c'est le nom de la nouvelle radio thématique de l'agence MAP. Une radio dédiée à l'art gnaoui, accessible sur Internet sur radiognaoua.ma.

L’Agence Marocaine de Presse (MAP) vient de lancer une nouvelle webradio thématique musicale, dédiée à l’art Gnaoui.

Accessible via une simple connexion Internet sur le site web https://www.radiognaoua.ma ainsi que sur les smartphones, à travers une application dédiée, téléchargeable sur iOs et Androïd, cette webradio est nouvelle contribution de la MAP à l’effervescence qui caractérise le paysage médiatique national, en phase avec l’identité plurielle et la richesse du patrimoine musical national fort de ses divers affluents, notamment la «Tagnaouite».

Initialement un rite de transe et de possession, l’art Gnaoui est devenu, en effet, une musique du monde capable de fusionner avec les musiques les plus exigeantes, dont le jazz.

La «Tagnaouite» a eu ces dernières années une popularité universelle, notamment grâce au festival des Gnaouas d’Essaouira et est devenue - comme le reggae- plus qu’une musique, une façon de vivre ensemble, voire une vision du monde.

Avec cette nouvelle Radio thématique, la MAP rend hommage à une musique qui se veut à l’origine une libération de la parole d’esclaves subsahariens, islamisés en terre marocaine.

Ce rituel de possession est un crescendo musical au tempo, de plus en plus vif, accompagné de fumigation au benjoin, avec, à peu près, six stations distinctes reconnaissables par leur couleur: noir, bleu, rouge, blanc, vert et jaune.

Cette nouvelle radio vient ainsi s’ajouter à onze webradios thématiques musicales, déjà lancées par la MAP, dans une démarche inédite de diversification de ses produits culturels en phase avec son texte fondateur, ainsi qu'avec le pluralisme et la richesse du patrimoine national et des traditions marocaines.

Accessibles sur Internet via un site web et des applications mobiles, ces webradios, offrent un plateau musical riche et varié et concernent la musique arabe classique (www.tarabradio.ma), les éternelles marocaines (radiomaloulou.ma), la musique andalouse (radioandalousies.ma), la musique amazigh (radiotamazgha.ma), la musique populaire (worldofaita.ma), la musique de samâa (radiosamaa.ma) et la musique de la jeunesse (dibradio.ma), sans compter Radio Hassani, Malhouniates, Radio Oum Kalthoum et Radio Hal (thématique: les voix ghiwanies).

Avec ces radios, l’agence MAP veille à satisfaire tous les goûts et continue d’apporter sa contribution à la sauvegarde de la richesse et de la diversité de toutes les formes d’expression culturelle marocaines, donnant ainsi corps au texte et l’esprit de la Constitution de 2011 sur la diversité culturelle.