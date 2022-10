© Copyright : Tilila

Les gagnants de la quatrième édition du Trophée Tilila, Prix qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité, ont été dévoilés hier, jeudi 13 octobre 2022, à Casablanca. Le «Prix du Jury» a été attribué ex aequo aux Forces Armées Royales et à l’agence Boomerang Communication.

La cérémonie de remise des Prix Tilila a eu lieu hier, jeudi 13 octobre 2022, à Casablanca. Elle s’est tenue en présence de près de 300 personnalités et acteurs du secteur de la publicité, annonceurs, agences conseil en communication, représentants des médias, ainsi que des leaders d’opinion et des partenaires institutionnels, indique un communiqué des organisateurs.

En lice, dix spots publicitaires engagés en faveur d’une représentation positive des femmes. Pour les départager, un jury prestigieux composé de Nadia Ghalia Lamhaidi, experte de l'image de la femme dans les médias, de Mohamed Beyoud, directeur artistique du Festival du film d'animation de Meknès (FICAM), de Zakia Tahiri, auteure, réalisatrice et productrice, de Lamia Chraïbi, productrice de cinéma, et de Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur.

Après avoir délibéré, le jury a attribué le Prix du Jury aux Forces armées royales (FAR) et à l’agence Boomerang Communication. Le Prix Coup de Cœur a été remporté par Casabus-Alsa et par l’agence Initiative Digital. Quant au Prix d’Honneur, il a été décerné à la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) et à l’agence Initiative Digital.

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes créateurs de moins de 30 ans, candidats au concours Tililab, ont également été de la partie. Les six finalistes, ayant produit leurs spots fictifs sur la thématique du «Made in Morocco» à l’issue du Bootcamp organisé en septembre dernier à Marrakech, ont été départagés par le jury. Le Prix Tililab est revenu à Aymane Oulmadou.

Lors de la cérémonie de la remise des Prix, un hommage a également été rendu. Ce temps fort vise à récompenser des personnalités emblématiques –femmes ou hommes- dont la carrière a contribué à la promotion de l’image de la femme. Pour cette quatrième édition, le Trophée Tilila a rendu un vibrant hommage à la journaliste Samira Sitaïl.

La réussite de cette édition a également été saluée par Salim Cheikh qui y voit une dynamique intense pour une évolution durable vers une société paritaire et juste. Pour lui, la prise de conscience des acteurs du monde publicitaire est indéniable.

Pour Khadija Boujanoui, présidente du Comité parité et diversité de 2M, a déclaré que le Trophée Tilila rencontre toujours plus de succès avec un taux de participation record des annonceurs et agences de communication.

Tilila a d’ores et déjà pris date pour 2023, une cinquième édition qui devrait permettre d’aller encore plus loin sur le terrain de l’égalité des genres et de la diversité.