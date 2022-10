© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoLe trophée Tilila, pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans les publicités à la télévision, en est à sa quatrième édition. En tout, les organisateurs ont réceptionné 56 spots dont 10 seront visionnés par le jury le jour de la remise des prix, le 13 octobre 2022, à Casablanca. Seulement 3 spots seront récompensés.

La remise des prix du trophée Tilila aura lieu jeudi prochain, le 13 octobre à partir de 18h30 au Studio des arts vivants de Casablanca.

Cet évènement, conçu et organisé par le Comité Parité et Diversité de 2M, présidé par Khadija Boujenoui, a pour objectif d’inciter les annonceurs à produire des publicités dans lesquelles l’image de la femme marocaine y est positive et qui comportent moins de préjugés et davantage d’égalité. Et d’après les dires de la présidente de ce comité, cet objectif a été atteint.

«En quatre ans d’existence de ce trophée Tilila, nous avons remarqué l’évolution positive. Dans les 56 spots que nous avons reçus cette année, il n’y a presque plus de stéréotypes et de clichés autour de la femme marocaine», souligne Khadija Boujenoui lors de la conférence de présentation de cette quatrième édition, vendredi 7 octobre à Casablanca.

Dans les 56 spots télévisés, 10 seront shortlistés par l’Union des agences conseil en communication (UACC). Ce sont ces mêmes 10 spots publicitaires qui seront soumis au jury composé de Nadia Lamlili, experte de l’image de la femme dans les médias et scénariste, Mohamed Beyoud, directeur artistique du Festival du film d’animation de Meknès, la réalisatrice Zakia Tahiri, Lamia Chraibi, productrice de cinéma et Nourredine Lakhmari, réalisateur. Une sixième personnalité masculine était prévue dans le jury, mais s’est désistée à la dernière minute pour un motif personnel.

Les délibérations auront lieu le jour même de la remise des prix. Le jury visionnera également les six concepts issus de la deuxième édition du Tililab, le concours de création ouvert aux jeunes talents de moins de 30 ans.

A présent que le concept de l’égalité hommes femmes semble avoir été intégré par les annonceurs, puisque même une «case Tilila» est ajoutée dans les briefs pour la conception du spot publicitaire au Maroc, le trophée Tilila va s’élargir à partir de l’année prochaine et ne sera pas exclusivement dédié à l’image positive de la femme, mais aussi à la présence des personnes à besoin spécifiques…