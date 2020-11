MAP: bientôt une plateforme maghrébine

L’agence marocaine officielle de presse (MAP) tourne avec un budget de fonctionnement et d’investissement ne dépassant pas les 300 millions de dirhams par an. Ce qui ne l’empêche pas d’être productive, créative et entreprenante.

Une moyenne quotidienne de 665 dépêches a été produite par nos confrères de l’Agence Maghreb Arab Press, sur les neuf premiers mois de l’année 2020. La présentation du budget sectoriel du département de la Communication, nous apprend par ailleurs qu’un bon tiers de ces dépêches a concerné des sujets internationaux. Les activités gouvernementales, parlementaires et syndicales n’ont cumulé que 10% des 197.000 articles réalisés par l’agence officielle depuis le début de l’année. Selon les chiffres contenus dans le rapport sur les établissements publics, accompagnant le projet de loi de Finances 2021, la MAP a bénéficié d’un transfert du budget de l’Etat de l’ordre de 212 millions de dirhams, jusqu’à fin septembre dernier, soit exactement le montant encaissé tout au long de 2019. Mais d’ici la fin de l’année, cette enveloppe budgétaire devrait augmenter d’une cinquantaine de millions de dirhams. Pour le DG de la MAP, les fake news représentent un défi éthique mondial La MAP bénéficie également d’une rallonge budgétaire via le «Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de l’édition publique». Durant l’année en cours, 5 millions de dirhams ont été consacrés à l’agence via ce compte spécial du Trésor qui devrait augmenter sa contribution à 6 millions pour l’année 2021. Côté budget d’investissement, la MAP a tourné ces dernières années avec une enveloppe avoisinant les 20 millions de dirhams. Un niveau qui ne devrait pas changer pour l’année prochaine. Et parmi les projets phares, on retrouve le lancement d’une nouvelle plateforme d’information sur Internet. «MaghrebIn est destiné à un public jeune du Grand Maghreb, a annoncé le ministre de la Communication devant les députés. Cette nouvelle plateforme devrait contenir des émissions culturelles et éducatives en plus de sujets audiovisuels ciblant cette catégorie.»

Par Rahim Sefrioui