L’Maktoub saison II: ce qui change pour le personnage de Fatema, joué par Soukaina Darabil

L’Maktoub, écrit par Fatine Youssoufi et réalisé par Alâa Akaaboune, était la série évènement du ramadan 2022. Face à ce succès, l’équipe de production s’est lancée dans l’aventure de la saison II, diffusée actuellement sur 2M.

Le succès est au rendez-vous, et les chiffres d’audience sont là pour le prouver. Le premier épisode de cette suite, diffusé jeudi 23 mars, a drainé 8 millions de téléspectateurs, contre 7,5 millions en 2022. Sur YouTube, l’épisode a récolté 2 millions de vues.

Au casting de la nouvelle de L’Maktoub, on retrouve des vedettes comme Hind Ben Jebara, Dounia Boutazout, Meryem Zaimi, Rafik Boubker et Soukaina Darabil avec des rôles qui évoluent. Par exemple, Fatema, le personnage incarné par Soukaina Darabil, femme de ménage dans la première saison, hérite, suite au décès d’Omar Maataoui, interprété par Amine Ennaji, de 30% de la fortune familiale.

«Le personnage change complètement. Fatema n’est plus femme de ménage, elle devient membre de la famille Maataoui», nous avait confié Soukaina Darabil durant le tournage de cette deuxième saison à Rabat, avant d’ajouter que son personnage «a plus de pouvoir et s’affirme davantage en imposant ses points de vue».

D’autres évènements de rupture viennent ponctuer cette deuxième saison. «La relation entre Fatema et son mari n’est plus la même, le conflit et les malentendus commencent à s’installer», a précisé l’actrice dans une interview avec Le360.