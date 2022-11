Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, vit à Tokyo depuis six mois, affirme le Financial Times

Jack Ma, co-fondateur et ancien président exécutif du groupe Alibaba, prend la parole lors de la Forbes Global CEO Conference à Singapour, le 15 octobre 2019.

VidéoLe fondateur et ancien patron du géant chinois du e-commerce Alibaba, Jack Ma, vivrait à Tokyo depuis près de six mois, a affirmé le Financial Times hier, mardi 29 novembre 2022, alors que la tech chinoise est progressivement reprise en main par les autorités de Pékin.