© Copyright : Le360 (photomontage)

L'ex-patron de Medi 1 Radio et fondateur de Medi 1 Sat, devenue Medi 1 TV, est décédé ce lundi 6 décembre 2021 en France, des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 85 ans.

Les journalistes de cette radio tangéroise, qu’il avait lui-même recrutés, gardent le souvenir d’un homme de caractère, exigeant et sûr de lui. S’il avait des incompatibilités d’humeur avec certaines personnes à l’époque, dans les années 80, Pierre Casalta, décédé en France ce lundi 6 décembre 2021 à l'âge de 85 ans, était aussi très apprécié de plusieurs de ceux qui ont fait et qui continuent de faire cette radio au quotidien.

«Même si nous n’étions pas francophones, Majdouline et moi, elle qui avait été recrutée le même jour que moi, Pierre Casalta avait foi en notre potentiel et avait su ressortir et valoriser les connaissances de chacun de nous», témoigne Bilal Marmid, journaliste, chroniqueur à Medi 1 Radio.

«Au début j’ai intégré la radio dans l’optique de faire les news, de l’info pure, mais c’est lui qui m’a encouragé et soutenu lorsque j’ai émis l’idée de lancer une chronique cinéma», poursuit-il.

Pierre Casalta a aussi été celui qui a initié en 2005, la couverture des plus grands festivals de cinéma dans le monde comme Cannes, Venise ou encore le Festival International du Film de Marrakech (FIFM), où avaient été dépêchés une équipe de plusieurs journalistes.

Décès ce lundi 06 décembre 2021 de #PierreCasalta, fondateur de Radio Méditerranée Internationale @medi1radio et de la chaîne Medi1Sat, avant que celle-ci ne devienne @Medi1TV pic.twitter.com/9GpEGK9M3b — Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) December 6, 2021

Originaire de Corse, Pierre Casalta a été celui qui initié la tradition des matinales dans les radios du Maghreb. La Radio, dès sa création, diffusait ses programmes 24h/24 en alternant arabe et français. Les journalistes avaient été recrutés dans les meilleures radios françaises et les arabophones avaient, pour la plupart, été débauchés de la radio nationale.

En décembre 2006, Pierre Casalta lance Medi 1 Sat, qui deviendra par la suite Medi 1TV. Un projet qu’il a mis presque 15 ans à réaliser. Quatre ans plus tard, il quitte la direction de Medi 1, trente ans après avoir fondé ce qui est aujourd'hui un groupe médiatique.