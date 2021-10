© Copyright : DR

Les campagnes de mode s'enchaînent pour Malika El Maslouhi. Le mannequin maroco-italien a été sélectionné pour figurer dans la nouvelle campagne de la très réputée griffe Frame Denim, pour la saison automne-hiver 2022.

Pour l'automne-hiver 2021-2022 de Frame Denim, la jeune femme de 22 ans a posé sur un fond blanc, portant une veste en jean surdimensionnée, superposée avec une chemise blanche qui révèle un col noir montant. Un total look associé à un pantalon décontracté, noir, et des chaussures en cuir blanches.

La catwalker issue d'un couple mixte apparaît dans une série d'images portant des pièces clés du duo de créateurs américain Jens Grede et la dernière collection de prêt-à-porter d'Erik Torstensson.

Née à Milan, d'une mère italienne et d'un père marocain, Malika El Maslouhi est aujourd'hui l'un des mannequins les plus convoités dans l'industrie de la mode.

Star des podiums, Malika El Maslouhi, qui a débuté dans le mannequinat à 18 ans, a une nouvelle fois fait sensation au cours des récents défilés automne-hiver, aussi bien à New York, qu'à Londres, Milan et Paris, où sa prestance a été remarquée dans les créations d'Ulla Johnson, Prabal Gurung, David Koma, Boss, Missoni, Messika.

La belle brune a déjà, par le passé, défilé pour Dior, Chanel et Valentino, et a aussi prêté son visage à Lanvin ou Dundas.

Sélectionnée pour être l'égérie du parfum de l'enseigne de dessous chics «La Perla», Malika El Maslouhi est devenue l'ambassadrice de la nouvelle ligne de beauté «La Perla Beauty », ainsi que d'une ligne de prêt-à-porter de luxe pour cette marque.

Et quand Malika El Maslouhi ne défile pas, elle aide à les concevoir: la top model s'est ainsi récemment associée au Londonien Ishkar pour le lancement de colliers faits main par des bijoutiers de Kaboul.

Cette collection comprend le "Malika Choker", une pièce plaquée or tissée à la main avec un fermoir en forme de M réglable, qui peut être porté de diverses manières et dont le prix a été fixé à 101 dollars pièce (915 DH). Ishkar a décidé de reverser 20% de ces ventes à la Turquoise Mountain Foundation, une ONG d'Ecosse, qui soutient les petites entreprises en Afghanistan et au Moyen-Orient.