© Copyright : DR

Parmi les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 145 lieux sont de véritables stars sur Instagram. Parmi ces destinations adulées des utilisateurs du réseau social, figure la ville de Rabat.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux, et notamment Instagram, font office de vitrine pour bon nombre de pays et de sites culturels à travers le monde. Véritable bible du voyageur qui compile pour chaque destination en vogue photos et vidéos, Instagram est aujourd’hui un moyen incontournable d’analyser les tendances.

Raison pour laquelle, la société britannique Design Bundles a analysé le nombre de fois où les 145 sites les plus populaires, parmi ceux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ont été tagués sur Instagram en 2021.

Dans ce classement, dominé par un trio composé du centre historique de Rome (Italie), Rio de Janeiro (Brésil) et Venise et sa lagune (Italie), figure en 14e position la ville de Rabat, au Maroc, avec pas moins de 4.629.743 publications.

Un classement partagé par Forbes qui publie à son tour les 30 premiers sites les plus en vue, selon les analyses de Design Bundles.



1. Centre historique de Rome (Italie), avec 61.244.436 publications

2. Rio de Janeiro (Brésil), avec 45.039.569 publications

3. Venise et sa lagune (Italie), avec 25.755.922 publications

4. Kiev (Ukraine), avec 21.914.502 publications

5. Centre historique de Florence (Italie), avec 21.516.815 publications

6. Centre historique de Prague (République tchèque), avec 17.731.077 publications

7. Budapest (Hongrie), avec 14.665.910 publications

8. Brasilia (Brésil), avec 13.277.931 publications

9. Centre historique de Saint-Pétersbourg (Russie), avec 11.987.336 publications

10. Ville de Quito (Equateur), 9.854.551 publications

11. Vieille ville et Nouvelle ville d’Edimbourg (Royaume-Uni), avec 9.779.579 publications

12. Site historique de Lyon (France), avec 9.400.931 publications

13. Ville de Vérone (Italie), 5.661.681 publications

14. Rabat (Maroc), avec 4.629.743 publications

15. Parc national de Yosemite (Etats-Unis), avec 4.611.905 publications

16. Parc national du Grand Canyon (Etats-Unis), avec 4.021.300 publications

17. Vieille ville de La Havane (Cuba), avec 4.017.138 publications

18. Bali (Indonésie), avec 3.985.530 publications

19. Paris, rives de la Seine (France), avec 3.787.550 publications

20. Œuvre d’Antoni Gaudi (Espagne), avec 3.451.098 publications

21. Ville de Luxembourg (Luxembourg), avec 3.450.869 publications

22. Centre historique de la ville de Salzbourg (Autriche), avec 3.195.863 publications

23. Parc national de Göreme (Turquie), avec 3.009.297 publications

24. Parc des montagnes rocheuses canadiennes (Canada), avec 2.996.880 publications

25. Parc national de Yellowstone (Etats-Unis), avec 2.832.668 publications

26. Antigua (Guatemala), avec 2.765.980 publications

27. Vieille ville de Dubrovnik (Croatie), avec 2.637.398 publications

28. Littoral du Dorset et de l’est du Devon (Royaume-Uni), avec 2.629.228 publications

29. Les Dolomites (Italie), avec 2.532.349 publications

30. Alpes suisses Jungfrau-Aletsch (Suisse), avec 2.261 .94 publications