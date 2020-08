© Copyright : DR

Tombée littéralement amoureuse du Maroc, Alice Morrison, une écossaise de 57 ans, a décidé de s’y installer il y a six ans de cela. Depuis, elle sillonne le pays de part en part, accompagnée de guides et de chameaux.

Vendredi 21 août, Alice Morrison a entamé la troisième et dernière étape de son périple à travers le Maroc, après avoir été la première femme à marcher le long du fleuve Draâ, reliant ainsi Ouarzazate à Oued Chbika, avant de traverser le désert du Sahara jusqu’à la frontière mauritanienne.

Cette nouvelle expédition de 78 jours à pieds et à dos de chameau la mènera, à travers les montagnes de l’Atlas, de Nador à Ouarzazate. En tout, c’est un parcours de 1400 kilomètres à travers le Maroc qui attend Alice Morrison, originaire d’Edimbourg.

Alice Morrison qui est l’auteure de plusieurs ouvrages dont «Aventures au Maroc», a passé une partie de son enfance en Afrique et parle couramment l’arabe, ce qui facilite grandement ses conditions de voyage comme elle l’explique dans une interview accordée à Forbes.

Les conditions de voyage en période de pandémie sont toutefois particulières. «Nous serons dans des régions très reculées et prendrons beaucoup de précautions. Mon équipe de trois guides et moi-même serons tous testés et emporterons une grande quantité de masques avec nous. Nous observerons une distanciation sociale avec toutes les personnes que nous rencontrons, et nous ne traversons aucune ville», explique ainsi l’aventurière.