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Armani et Kith dévoilent la collection «Rêves de la Dune» dans le désert d’Agafay

Le défilé "Rêve de la dune", d'Armani et Kith au désert d'Agafay.

Le défilé Rêve de la dune, d'Armani et Kith au désert d'Agafay.

Aux portes de Marrakech, la maison de couture italienne et la marque new-yorkaise ont présenté leur troisième collection commune, en présence de l’ambassadeur d’Italie.

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 20h30

Le désert d’Agafay, à proximité de Marrakech, a servi de décor à la présentation de «Rêves de la Dune», nouvelle collection masculine signée Giorgio Armani et Kith.

L’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, était présent, signe de l’intérêt de la diplomatie italienne pour les initiatives qui font rayonner le «Made in Italy» et renforcent la visibilité du tissu industriel et créatif transalpin dans le royaume.

Un troisième chapitre pour un duo transatlantique

Cette collection prolonge la collaboration entre la maison italienne et la marque new-yorkaise fondée par Ronnie Fieg, déjà matérialisée en 2024 et 2025. Elle associe l’élégance du savoir-faire italien à l’esthétique urbaine américaine, avec les teintes et les ambiances du désert comme source d’inspiration.

Lire aussi : Le Maroc et son désert, terres d’inspiration pour Giorgio Armani

Destinée à l’homme, elle réunit des coupes structurées, des matières raffinées et des pièces pensées pour composer une garde-robe polyvalente. Elle sera commercialisée à partir du 16 octobre dans une sélection de boutiques Giorgio Armani et Kith, ainsi que sur les sites des deux marques.

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 20h30
#mode#Marrakech

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