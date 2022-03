© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Robobat Maroc a réuni hier, jeudi 10 mars, plus de 150 personnes, pour sa 9e conférence sur le génie parasismique au Palais des Congrès Bouregreg à Rabat, autour de la thématique «Conception construction réhabilitation parasismique», laquelle a été animée par le professeur Victor Davidovici, l’un des grands experts internationaux en la matière.

Robobat avait déjà proposé de tels séminaires, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation sismique au Maroc en 2002 dans le domaine de la construction. Cette formation fait partie d’un programme de rencontres spécialisées au profit des ingénieurs que Robobat Maroc organise.

Plus que jamais, les ingénieurs sont demandeurs de formation pointue. Cette journée technique était donc dédiée aux ingénieurs praticiens de haut niveau, qu’il s’agisse d’organismes étatiques, bureaux d’études et d’ingénierie, bureaux de contrôle et professeurs de grandes écoles d’ingénieurs... Ils étaient environ 150 personnes à travers le Maroc à avoir répondu présents.

Ils sont venus écouter une sommité internationale: Victor Davidovici, président d’honneur de l’Association française du génie parasismique (AFPS) et expert, membre du comité Eurocode 8, et de la Commission française de la normalisation et président de la commission d’analyse de cas pour la réhabilitation de bâtiments en zone sismique. Il a tenu à honorer l’invitation de Soufiane Smaili, directeur général de Robobat Maroc.

La journée a débuté avec la présentation de Soufiane Smaili, directeur général de Robobat, puis l’intervention du Pr Victor Davidovici. Il a exposé lors de sa présentation les problématiques des immeubles de grande hauteur et très grandes hauteurs, ainsi que la réhabilitation des bâtiments en zone sismique, extraites de son dernier ouvrage Conception-Construction-Réhabilitation parasismique. Un ouvrage exceptionnel qui a le mérite de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre de ces méthodes.

Les participants ont aussi assisté à l’intervention de Stéphane Balmain, spécialiste AEC chez Autodesk, qui a présenté le BIM (Building Information modeling) autour de la structure, ainsi que celle de Joseph Pais, directeur produit groupe chez GRAITEC, sur la méthode du «push over».

Avec cette manifestation de grande qualité, Robobat a confirmé sa position de leader sur le marché, et continue à participer activement au développement du secteur de l’ingénierie de la construction au Maroc.

Encore une fois, Robobat se démarque, en étant le seul centre de formation agréé par ses éditeurs et le pionnier de la mutation BIM et de la digitalisation d’un secteur aussi pointu que le BTP et le génie civil au Maroc, la société se développe également en Afrique francophone. De plus, son directeur général, Soufiane Smaili, se positionne en tant que leader innovant, curieux et réceptif à l’affût de toute les nouveautés et réformes du secteur.