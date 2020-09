© Copyright : DR

Dans un communiqué, HEM, groupe privé d'écoles de commerce, assure avoir tout mis en œuvre pour que son activité pédagogique se déroule dans les meilleures conditions, compte tenu des contraintes sanitaires, des directives du ministère de tutelle et ce, dans les meilleurs délais possibles.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire relative à la pandémie Covid-19, et sur la base de la note d’information du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique datée du 24 août 2020, pour la rentrée universitaire 2020-2021, l'école des Hautes Etudes de Management (HEM) a décidé d’opter pour un enseignement soit à 100% en présentiel, soit sur un mode hybride, selon les niveaux et/ou les programmes, et ce, dans le respect des contraintes sanitaires (un enseignement à 100% en ligne pourrait toujours être prodigué s'il est requis par le ministère durant un certain temps).

Dans le détail, pour les programmes ou niveaux dont les classes ont un effectif, à la base, de 20 étudiants maximum, et les programmes dont les classes ont un effectif de plus de 21 étudiants mais nécessitant réellement un enseignement en présentiel pour des raisons strictement pédagogiques, l’enseignement se fera à 100% en présentiel avec respect strict des contraintes sanitaires et de la distanciation physique requises et ce, dans des salles suffisamment grandes et aérées.

Quant aux programmes et aux niveaux pour lesquels il est jugé, d’un point de vue pédagogique, qu’une partie des étudiants peut suivre les enseignements en ligne, l’enseignement se fera en mode hybride: les classes sont divisées en deux groupes, l’un suivra le cours en présentiel et l’autre en distanciel, avec un système de rotation entre les deux groupes. Ainsi, tous les cours sont dispensés en présentiel et retransmis en streaming sur Internet, via la plateforme «Teams-Class». Ce mode d’enseignement hybride a déjà été testé au sein du réseau canadien LCI Éducation, auquel appartient désormais HEM, et s’est révélé fructueux.

Dans le but de mettre en place ce dispositif pour ses étudiants, HEM a consenti à d’importants investissements en matériel informatique et a équipé la quasi-totalité de ses salles dans tous ses campus à travers le Maroc.

Cette formule adaptative permet à la fois de rester très proche du modèle pédagogique de HEM, fondé sur un accompagnement rapproché des étudiants, et de respecter entièrement le programme sans réduction du volume horaire des cours, quelle que soit la formule mise en place.

Dans le cas où le mode d’enseignement devrait être à 100% en ligne durant un certain temps, celui-ci se ferait également sur «Teams-Class». Les enseignants et les étudiants profiteront également de formations à l’utilisation de la plateforme «Teams Class».

HEM assure avoir pris toutes les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires pour le bon déroulement de ses activités pédagogiques, para-pédagogiques et culturelles à venir et ce, dans le respect total de tous les gestes barrières face à la pandémie.