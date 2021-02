© Copyright : DR

Dans un communiqué, Aïn Atlas, marque d’eau minérale naturelle marocaine, annonce la reconduction de son partenariat avec le champion de surf Ramzi Boukhiam, premier champion marocain et africain qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et ambassadeur de Aïn Atlas depuis 2020.

Fervent promoteur des talents marocains, Aïn Atlas s’est depuis de nombreuses années distinguée par l’encouragement d’athlètes dans la réalisation de leurs défis sportifs, ayant contribué à hisser au plus haut le drapeau du Maroc.

Partageant avant tout des valeurs communes de challenge et de dépassement de soi, c’est tout naturellement que son partenariat avec Ramzi Boukhiam s’est noué en 2020, lors de sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Aïn Atlas est fière de pouvoir l’accompagner dans ses ambitions sportives au Maroc et à travers le monde, pour la deuxième année consécutive, ajoute le communiqué.

«Au-delà du palmarès sportif impressionnant de Ramzi Boukhiam dans la pratique professionnelle du surf, sa ténacité, sa résilience et sa personnalité correspondent parfaitement aux valeurs de force intérieure que porte la marque Aïn Atlas. Par ailleurs, Ramzi Boukhiam incarne une nouvelle génération qui non seulement est attachée aux valeurs du sport, mais qui s’engage en faveur de la préservation de l’environnement», a déclaré Salma Hamdouch, directrice marketing et communication des Eaux Minérales d’Oulmès.

La discipline du surf est pour la première fois au tableau des épreuves des Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo auxquels participera le champion. «Je suis fier d’être ambassadeur Aïn Atlas, une marque marocaine qui partage mes valeurs en tant qu’athlète professionnel et citoyen. La crise sanitaire et le confinement sont intervenus juste après ma victoire au Brésil et en pleine course pour le WSL Championship Tour et les Jeux Olympiques à Tokyo, mais j’ai persévéré et me suis entraîné encore plus fort qu’avant. C’est précieux de pouvoir compter sur mes partenaires et mes proches dans des moments pareils et on en sort toujours grandi», a ajouté, de son côté, Ramzi Boukhiam.



L’eau minérale naturelle Aïn Atlas, commercialisée au Maroc depuis 2009, a révélé une nouvelle identité visuelle au début de l’année 2020, venue habiller la gamme d’un style graphique moderne et d’un vert puissant mettant à l’honneur la force de la nature et des montagnes de l’Atlas. Ce partenariat permet à la marque de valoriser les bénéfices de son eau minérale naturelle unique par sa riche teneur en minéraux, en oligo-éléments et en bicarbonates, encourageant ainsi ses consommateurs à puiser dans leurs ressources et à se dépasser au quotidien ou dans la pratique du sport, en restant en phase avec la préservation de la nature.