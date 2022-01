© Copyright : DR

A l’occasion de son lancement, Art’s World Gallery organise sa première exposition ELAN, du 23 janvier au 6 février 2022.

Art’s World Gallery est un espace d’exposition fondé par des passionnés d’art, convaincus de l’importance de la démocratisation de l’art et de la promotion de nouveaux talents marocains et internationaux.

Au sein d’une structure design et innovante, Art’s World Gallery adopte une approche mécène, vis-à-vis de ses artistes, de ses collectionneurs et de ses clients. Elle privilégie la qualité des œuvres présentées, ainsi que l’émergence et l’épanouissement des stars de demain.

Pour les passionnés d’art, Art’s World Gallery vous invite à venir admirer sa collection permanente composée de plusieurs tableaux et sculptures de grands artistes plasticiens et sculpteurs de différentes nationalités.

Pour son exposition collective ELAN, Art’s World Gallery a invité des artistes talentueux, notamment F. Chibl, F. Mhamdi, K. Boubekri, N. Ausalah, M. Alaoui, Z. Barghout, F. Bouddine et M. Guessous à exposer leurs œuvres d’art sous le parrainage du grand artiste peintre marocain Hassan Boukhari.

L’exposition aura lieu à Art’s World Gallery sis 36 rue des Eperviers, Oasis, Casablanca. Le vernissage est prévu le dimanche 23 janvier à 15h00.

Pour son programme annuel, Art’s World Gallery prévoit des expositions collectives chaque mois, toujours sous le parrainage d’une figure de marque de l’univers de l’art, et fait appel par la même occasion aux jeunes artistes à l’affut de nouvelles opportunités.