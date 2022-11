Le réseau Auditec s'agrandit et inaugure son 15e magasin.

Prothèses auditives, dispositifs pour laryngectomisés, équipement médical ORL… Auditec, réseau de centre de correction auditive aux standards internationaux, propose les dernières technologies d’appareils auditifs adaptés aux besoins de ses clients. C'est très prochainement que son quinzième magasin sera ouvert.

Avec plus de 18 ans d'expérience, Auditec, réseau de centres de correction auditive, propose des corrections personnalisées, avec un large choix entre différents types d’appareils auditifs. Un confort auditif inégalé, assuré par un réseau fort d'une quinzaine de centres d’ici à la fin de l’année.

Ce spécialiste en appareils auditifs de dernier cri propose un suivi et un accompagnement personnalisé pour chaque client, basé sur le conseil et la sensibilisation. Chaque audicien prend le temps d'écouter ses clients, et de parcourir différentes solutions avec eux, pour mieux trouver le produit adéquat.

Voilà donc la mission d’Auditec: répondre à l'ensemble des besoins des patients, en termes d’esthétique, de performance et de budget. Tout cela est conforme aux valeurs d’Auditec: de l'écoute, de l'empathie et de l'engagement. Une triple promesse, que ce réseau tient à honorer.

C’est d’ailleurs le seul player dans le marché à communiquer massivement, notamment dans les réseaux sociaux et les médias, pour sensibiliser le plus grand nombre sur toute l’importance de l’appareillage, et des répercussions de la surdité sur la santé.

Auditec s’est distingué avec sa campagne sur les réseaux sociaux #Machi7chouma pour faire passer un message fort: le fait que l’appareillage auditif n’est pas tabou, et que ce n’est pas une honte, bien au contraire. Chanteurs, acteurs, humoristes et des influenceurs de renom ont pris part à cette initiative.

Auditec dispose d’un auditorium aux normes internationales. Une salle aux équipements de pointe, qui permettent de mettre en situation le patient malentendant dans diverses scènes sonores. Objectifs? Evaluer l’efficacité de la correction auditive et affiner les réglages de l’appareil auditif. Il permet de porter l’expérience client à un tout autre niveau, spécialement lorsqu'il s’agit de surdités complexes.