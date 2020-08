© Copyright : DR

Dans une lettre datée du 18 août dernier à laquelle Le360 a eu accès, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, confie au Dr Samir Machour la mission d’identifier et de négocier, au nom du Maroc, des opportunités de transfert de technologies bio-pharmaceutiques et biologiques.

Le choix de Samir Machour pour mener cette mission et représenter les intérêts du Maroc n’est pas fortuit. Ce natif de Rabat a été classé en 2018 dans le Top 50 des leaders mondiaux de la santé. Il est actuellement senior vice-président et patron à l’international de la qualité et de la conformité règlementaire du géant sud-coréen Samsung Biologics.

Le mandat attribué à Samir Machour l’autorise à identifier et à négocier avec des partenaires potentiels (universités, industriels, etc.) à l’échelle internationale. Sa mission couvre toutes les opportunités de transfert de technologies bio-pharmaceutiques et biologiques, de développer des synergies et des relations d’affaires entre les industriels nationaux et internationaux. Machour agira en tant que facilitateur au service du transfert de technologies biologiques et bio-pharmaceutiques vers le Maroc.

Expert reconnu dans les domaines de la biotechnologie, des thérapies cellulaires et génétiques, des dispositifs médicaux et de diagnostics ainsi que dans celui des produits pharmaceutiques classiques, Samir Machour est titulaire d’une maîtrise de physique nucléaire de l’Université Concordia et diplômé de la Harvard Kennedy School of Government et de Harvard Medical School.

Avant de rejoindre Samsung Biologics, il a occupé des postes de direction dans la recherche pharmaceutique auprès de plusieurs groupes internationaux (GSK, Pfizer, Johnson and Johnson, Becton Dickinson, Lonza, etc.).

Dans un reportage diffusé sur Al Aoula le 12 août dernier, Machour a confié être en contact avec les autorités marocaines pour une éventuelle acquisition de vaccins contre le Covid-19.