Le ministre délégué français chargé du Commerce a réitéré, à Casablanca, la forte volonté de la France de hisser à un niveau encore plus élevé ses relations économiques avec le Maroc. Les opportunités sont en effet nombreuses.

«Malgré la crise sanitaire et les difficultés de déplacements, ma présence ici montre à quel point le gouvernement français souhaite conforter et augmenter son partenariat avec le Maroc», a affirmé à Casablanca, lundi 12 octobre, Franck Riester, ministre délégué français chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, en visite de travail de deux jours dans le Royaume.

Devant les médias, Riester a réitéré le souhait du gouvernement français de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays, et de faire en sorte qu’il y ait encore plus d’entreprises françaises qui s’installent et se développent au Maroc, mais aussi davantage d’entreprises et d’investisseurs marocains en France.

La France souhaite également développer avec le Maroc des partenariats en Afrique, en s’appuyant sur la position privilégiée qu’occupe le Royaume en tant que hub pour le continent.

«Nous voulons bâtir des partenariats d’avenir et des investissements en commun, ici au Maroc, mais aussi sur le continent africain, le Maroc étant le lien privilégié sur les plans géographiques, culturels, et historiques entre l’Europe et l’Afrique», a souligné le ministre.

Frank Riester, dont il s'agit là de la première visite dans un pays hors de l'Union Européenne depuis sa nomination en juillet dernier dans le gouvernement dirigé par Jean Castex, a qualifié «d’exceptionnels» les partenariats entre les deux pays, dans des secteurs comme l’aéronautique, l’automobile, le ferroviaire, et l’agroalimentaire.

La France et le Maroc travaillent désormais à établir des partenariats portant sur des secteurs d’avenir, comme les villes durables, l’eau, l’assainissement, les réseaux numériques, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, ou encore le très prometteur secteur de l’hydrogène.

La visite de Franck Riester au Maroc entre précisément dans ce cadre. «Au-delà de l’ambition et de la vision que nous pouvons avoir, il faut travailler concrètement à la mise en œuvre de ces partenariats», a-t-il expliqué.

Interrogé par Le360 sur les intentions du gouvernement français en matière de relocalisations de certaines industries, Franck Riester a tenu un langage rassurant: «il ne s’agit sûrement pas de nous replier sur nous-mêmes, ni de supprimer tous les partenariats que nous pouvons avoir, notamment avec le Maroc. Au contraire!», a-t-il affirmé.

Le ministre a ensuite expliqué qu’à cause de la crise sanitaire, la France a été confrontée à une rupture d’approvisionnement d’un certain nombre de produits, et qu’il était primordial de veiller à être moins dépendant de pays lointains comme la Chine.

«Cela passe par une diversification des approvisionnements, mais aussi par la co-localisation d’un certain nombre de chaînes de valeurs vers des pays situés à proximité de l’Union Européenne, et notamment le Maroc», a-t-il indiqué. Et de conclure: «c’est une opportunité considérable pour le Maroc».

Franck Riester achèvera sa visite au Maroc ce soir, par une réunion de travail avec Moulay Hafid Elalamy, ministre du Commerce, de l’Industrie, et de l’économie verte et numérique.