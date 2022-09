© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une usine de dernière génération qui vient d’être inaugurée à Kénitra: celle de SATT qui gèrera le traitement thermique des pièces aéronautiques, automobiles et mécaniques. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le 14 septembre 2022, la société marocaine Spécial Acier et Traitements Thermiques (SATT) a inauguré sa nouvelle usine dotée d’équipements de dernière génération. S’étalant sur une superficie de 2.200m², ce site se trouve dans la zone d’accélération industrielle de Kénitra, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 septembre.

Nécessitant un investissement de 21 millions dirhams pour sa réalisation, cette nouvelle usine s’occupera du traitement thermique des pièces aéronautiques, automobiles et mécaniques à travers un procédé métallurgique transformant la structure cristallographique de ces pièces. Résultat: leur durée de vie et leur résistance aux différentes contraintes mécaniques augmentent.

Pour le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour qui a présidé la cérémonie d’inauguration, «ce projet, soutenu par le département de tutelle dans le cadre de l’écosystème assemblage, est un projet pionnier». Cette nouvelle activité «apporte un maillon fort et essentiel dans la production et la maintenance des pièces dans les secteurs phares de l’industrie marocaine et contribue au développement de la filière «aéro-moteur» que le Royaume ambitionne de dynamiser», a-t-il appuyé, avant d’ajouter qu’elle contribuera également au développement de l’expertise au sein du tissu industriel local.

L’ambition de SATT est de concrétiser la volonté des sociétés aéronautiques et automobiles implantées au Maroc, d’intégrer les nouvelles exigences métallurgiques, comme le relaie le journal. Ce dernier ajoute également que la société va très prochainement acquérir de nouveaux fours pour augmenter sa capacité de traitement. Elle envisage aussi une extension de sa nouvelle usine.