Un record historique: le Maroc frôle les 20 millions de touristes en 2025

En 2025, plus de 19,8 millions de touristes ont visité le Maroc, soit une hausse de 14% par rappaort à 2024.

En 2025, le Maroc a franchi un cap historique dans le domaine du tourisme en accueillant près de 19,8 millions de visiteurs, soit une progression de 14% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre, communiqué par le ministère du Tourisme et repris par le magazine Finances News Hebdo, représente le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays et place le Royaume à quelques encablures du seuil symbolique des 20 millions de touristes, un objectif longtemps convoité par les autorités et les acteurs du secteur.

Cette performance s’inscrit dans un contexte de transformation profonde du tourisme marocain, en grande partie portée par la feuille de route 2023-2026. Ce plan stratégique vise à renforcer l’attractivité du pays, à diversifier l’offre touristique et à répondre à des attentes de plus en plus exigeantes de la part des voyageurs internationaux. La stratégie s’appuie sur une approche globale combinant l’amélioration de l’expérience client, le développement des infrastructures et le renforcement de la visibilité du Maroc sur les marchés étrangers.

L’un des axes majeurs de cette feuille de route consiste à réorienter l’offre touristique vers des expériences plus immersives et variées. Au-delà des circuits culturels et balnéaires classiques, le Maroc mise sur la valorisation de ses destinations moins connues, la promotion d’activités d’aventure et de loisirs, ainsi que la mise en avant de son patrimoine historique et naturel. «L’objectif est de transformer chaque voyage au Maroc en une expérience unique, capable de séduire aussi bien les touristes habitués que ceux en quête de nouvelles sensations», écrit Finances News.

Le développement de la connectivité aérienne et les campagnes de promotion internationale constituent un autre pilier de la stratégie. La multiplication des lignes aériennes et des vols directs avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, associée à des campagnes de communication ciblées, permet d’attirer un flux croissant de visiteurs. Ces efforts visent également à positionner le Maroc comme une destination accessible et moderne, capable de rivaliser avec d’autres grandes destinations méditerranéennes.

La feuille de route met également l’accent sur l’investissement dans les infrastructures touristiques. De nouveaux hôtels, complexes de loisirs et espaces de divertissement sont en cours de développement, soutenus par des programmes incitatifs destinés au secteur privé. Cette dynamique vise à répondre à la demande croissante et à offrir une gamme de services et d’hébergements plus diversifiée, adaptée à tous les types de visiteurs, des familles aux voyageurs haut de gamme.

Enfin, l’amélioration des standards de qualité en matière d’accueil et de services constitue un objectif clé. Le Maroc entend professionnaliser davantage son secteur touristique en mettant l’accent sur la formation, la gestion de l’expérience client et la standardisation des services. Ces efforts doivent permettre au Royaume de renforcer sa compétitivité sur la scène internationale et d’améliorer la satisfaction des visiteurs, contribuant ainsi à la fidélisation et au bouche-à-oreille positif.

Avec ces mesures, le Maroc se positionne progressivement comme l’une des destinations touristiques les plus attractives de la région, dans un contexte international marqué par une reprise progressive des flux touristiques après plusieurs années de ralentissement. Les experts estiment que, si cette tendance se poursuit, le pays pourrait franchir pour la première fois le seuil des 20 millions de visiteurs dès l’année prochaine, consolidant sa place de destination phare en Afrique et au-delà.